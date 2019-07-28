По меньшей мере два человека погибли, 25 получили ранения в воскресенье в Кабуле в результате атаки на офис политического движения Green Trend («Грин тренд»), возглавляемого кандидатом на пост вице-президента Амруллой Салехом. Об этом сообщило агентство Рейтер со ссылкой на чиновников.

По его информации, взрыв прогремел недалеко от частного университета, затем боевики ворвались в здание учебного заведения и обстреляли офис Green Trend, прилегающий к зданию университета. Салех получил ранение шрапнелью. Один из чиновников показал фотографии кандидата в вице-президенты, сидящего в окружении охранников с пятнами крови

на правой руке, отмечает агентство.

Ранее телеканал «Толо ньюс» информировал, что четверо нападавших устроили атаку в 16:40 по местному времени (15:10 мск). МВД отмечало, что Салех не пострадал и был эвакуирован из этого района. По словам официального представителя МВД страны Нусрата Рахими, из здания были эвакуированы не менее 40 человек.