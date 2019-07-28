Интервью с Владимиром Путиным на Fox News номинировано на премию «Эмми»

Это первая номинация в истории телеканала. О решении Американской телеакадемии — Ирина Кучеренко

Разговор корреспондента Криса Уоллеса с президентом России номинирован в категории «Живое интервью». Беседа состоялась год назад в Хельсинки по завершении американо-российского саммита.

В целом интервью получилось достаточно жестким. Путин отверг многие претензии США и Европы в адрес Москвы, включая вмешательство России в американские выборы, конфликт на Украине и отравление Скрипалей. Собеседники немного поспорили о ситуации в Сирии. Российский лидер также заметил, что размещение элементов стратегической противоракетной обороны США в Польше и Румынии угрожает безопасности России, а появление нового поколения российских ракет назвал ответом на выход США из Договора по противоракетной обороне. Телеведущий также спросил, как изменился сам Путин за годы своего президентства. Ведь когда-то его представляли как демократа. На что политик ответил, что он каким был, таким и остался. Но Россия вынуждена реагировать на все, что происходит вокруг нее. Включая расширение НАТО на восток. Он также сказал, что не претендует на то, чтобы быть символом страны.

Узнав о номинации интервью, Крис Уоллес пошутил, что в случае победы, российский президент вполне может присвоить статуэтку «Эмми» себе.