Политика Гудкова оставили в ОВД Тверского района до суда по обвинению в организации несогласованного митинга

Незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы Дмитрия Гудкова оставили в ОВД Тверского района Москвы на ночь. Завтра утром его будут судить по обвинению в организации несогласованного митинга у здания Мосгоризбиркома 14 июля. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» его пресс-секретарь Артем Обухов.

«Дмитрия Гудкова вместе с адвокатом Оксаной Опаренко увели. У Дмитрия уже сняли шнурки, оставляют на ночь в ОВД», — сказал он.

А.Обухов отметил, что Д.Гудкову и его адвокату не предъявили протокол о задержании.

«Если быть точным, там даже нет протокола. Его задерживали в такой спешке, что сделали только рапорт от полицейского. Никаких других документов Дмитрию и его адвокату не показывают», — заявил он.

Самого Д.Гудкова на акции у Мосгоризбиркома, организацию которой ему вменяют, не было, подчеркнул пресс-секретарь.

Он добавил, что политика задержали рядом с собственным домом, когда он покупал еду и воду для задержанных сотрудников его штаба.