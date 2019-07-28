Евросоюз осудил задержания на вчерашней акции протеста в центре российской столицы

Пресс-секретарь внешнеполитической службы ЕС Майи Косьянчич назвал разгон участников несанкционированного митинга нарушением конституционных прав граждан.

Накануне задержания начались за несколько часов до начал самой акции. Протестующих вытеснили из Тверской улицы в переулки. В результате, по данным сайта «ОВД-Инфо», в автозаки попали более 1300 человек. В ходе беспорядочных задержаний применялись дубинки и электрошокеры.