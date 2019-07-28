Израиль протестировал комплекс ПРО, способный перехватывать баллистические ракеты в космосе

По данным Министерства обороны страны, испытания впервые прошли за пределами государства – на Аляске. Система «Хец-3» разрабатывалась совместно с американской компанией Boeing. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху назвал тесты «невообразимо успешными», отметив, что это «огромное достижение в области безопасности Израиля». Как отмечает Рейтер, комплексы «Хец-3» были приняты на вооружение страны еще два года назад.