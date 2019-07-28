Власти Великобритании начинают готовиться к выходу страны из ЕС без соглашения

Об этом в авторской колонке на страницах газеты Sunday Times написал Майкл Гоув, которого новый премьер Борис Джонсон назначил координатором по брексит. Политик добавил, что с новым главой правительства королевство покинет Евросоюз 31 октября безо всяких задержек. Это связано с позицией Брюсселя, который не собирается пересматривать соглашение, отвергнутое британским парламентом.

По данным издания, чрезвычайный комитет, созданный Джонсоном, проведет свое первое заседание уже завтра.