Площадь лесных пожаров в Сибири и Якутии превысила два с половиной миллиона гектаров

Такие данные приводит федеральное агентство лесного хозяйства. В ведомстве насчитали более трехсот пятидесяти лесных пожаров на труднодоступных и удаленных землях, где стоимость тушения превышает размер возможного ущерба. В таком случае, огонь тушат только если он угрожает населенным пунктам или объектам инфраструктуры. Дым от пожаров накрыл крупнейшие города Сибири и распространяется дальше. Превышение концентрации вредных веществ в воздухе фиксируют, в том числе, и в Казахстане. Красноярский лесопожарный центр утверждает, что причиной возгорания стала сильная жара, порывы ветра и сухие грозы.