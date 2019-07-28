Более 150 задержанных на вчерашней акции в центре Москвы провели ночь в спецприемнике

Всего за время несанкционированного митинга в автозаки попали свыше 1300 человек. В их числе оказались и незарегистрированные на выборы в Мосгордуму кандидаты Любовь Соболь, Иван Жданов, Илья Яшин и Юлия Галямина. Как пишет сайт «ОВД-Инфо» в ряде отделений задержанным нельзя передать воду и еду.

По окончанию вчерашней акции, Илья Яшин призвал организовать очередной митинг в следующую субботу, 3 августа – накануне апелляций в Центризбирком.