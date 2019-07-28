Иркутская область вновь оказалась под угрозой наводнения

Уровень воды в реках поднялся выше критического.

За сутки в Тулуне выпала почти месячная норма осадков. Вода в реках Ия и Кирей опять выходит из берегов. В результате жилые дома оказались затоплены. Из-за этого в местной дамбе срочно засыпали отверстие, которое сделали для ухода воды после прошедшего паводка. В городе, который в конце июня уже подвергался сильному наводнению, началась эвакуация населения. Людей увозят из трех районов, находящихся в зоне риска. В Тулунском районе два села, в которых проживает более 200 человек остались без света. При этом автомобильное сообщение с этими населенными пунктами отсутствует — дороги размыты. Кстати, восемь поездов дальнего следования идут по Транссибу с задержкой.

В приангарском Байкальске из-за паводка обрушился старый мост на реке Солзан, соединяющий два микрорайона. Отмечается, что на движении федеральной трассы инцидент не повлиял. Тем не менее, власти города ввели режим ЧС и готовятся к возможной эвакуации жителей.

Иркутская ГЭС сократила пропуск воды на 200 кубометров в секунду, чтобы избежать подтопления прибрежных зон рек Иркут и Олха. Об

этом сообщили ТАСС в пресс-службе управляющей компании.

В Шелеховском районе введен режим повышенной готовности из-за разлива реки Катаржанка. Там решено эвакуировать детские лагеря.

Наводнения в Иркутской области начались в результате сильных дождей в конце июня. Их жертвами уже стали 25 человек, 38 тысяч пострадали, восемь числятся пропавшими без вести.