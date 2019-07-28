Московская полиция объявила о завершении разбирательств в отношении задержанных на вчерашней акции в Москве

Больше полутора сотен человек до сих пор остаются в столичных ОВД.

В отношении всех, кто был задержан в ходе акции протеста в центре Москвы, составлены «необходимые документы». Об этом «Интерфаксу» рассказали в пресс-службе столичной полиции. Представители МВД утверждают, что больше 600 человек из задержанных – приезжие и не имеют московской прописки.

По данным портала «ОВД-Инфо», во время акции и еще до ее начала были задержаны 1373 человека, многие – с применением насилия. Издание Baza сообщало о почти 80 избитых. Правозащитники рассказали, что в ОВД остаются как минимум 152 человека, которых решили держать до там до завтрашних судебных заседаний. По последним данным, полицейские допускают многочисленные нарушения: к примеру, в отделе по району Бибирево сотрудники не принимают передачи от родственников и друзей задержанных. Сообщается и о нарушениях в других ОВД – чаще всего людям не дают еду и воду или не пускают к ним адвокатов.

Также «ОВД-Инфо» стало известно о серьезном инциденте в Тверском отделе – там еще накануне вскрыл вены пресс-секретарь движения «Ассоциация народного сопротивления» Никита Зайцев. Сейчас он находится в НИИ Склифосовского. При этом сотрудники отдела ранее заявляли журналистам, что активиста отпустили после составления протокола.

Евросоюз раскритиковал российские власти в связи с вчерашними задержаниями. Представитель европейской дипломатии Майя Косьянчич отметила, что такие действия «серьезно подрывают основные права на свободу слова, ассоциаций и собраний».