На шестидесятом году жизни умер журналист и историк Владимир Кара-Мурза

Об этом в Твиттере написал его сын. Причины смерти не называются.

Кара-Мурза начал журналистскую карьеру в девяностых. Он работал на РГТРК «Останкино», ныне Первом канале, а после перешел в первую российскую частную телекомпанию НТВ. С начала нулевых был ведущим на телеканале RTVi. Журналист долгие годы проработал на «Эхе Москвы». До последнего времени он вел авторскую программу «Грани недели». Ранее в эфире нашей радиостанции Кара-Мурза вспоминал, что вся его семья так или иначе была связана со сферой публицистики.