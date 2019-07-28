Партия Владимира Зеленского планирует изменить административное устройство Украины

Глава штаба «Слуги народа» Александр Корниенко рассказал местному изданию «Левый берег» о планах по созданию ста префектур. Сейчас территориальный субъектов в стране почти в пять раз больше. Цель реформы – децентрализация: полномочия власти местного уровня будут существенно расширены.

Партия действующего президента получила на выборах большинство мест в Верховной Раде. Не исключено, что уже осенью в стране могут пройти досрочные местные выборы.