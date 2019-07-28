Иран в начале сентября планирует новые шаги по сворачиванию ядерной сделки

Об этом сказал российский замминистра иностранных дел Сергей Рябков по итогам внеочередной встречи в Вене. Дипломат добавил, что европейские страны призвали Тегеран воздержаться от этого. По мнению Рябкова, возвращение исламской республики к полному выполнению обязательств по сделке выглядит нереалистичным. Его цитирует ТАСС.

Сообщается, что участники встречи также обсуждали задержание иранского танкера в Гибралтаре. Этот инцидент Тегеран счел нарушением ядерного соглашения.