В Корее завершился Чемпионат мира по водным видам спорта

В заключительный день наши пловцы завоевали 4 медали. Юлия Ефимова стала третьей на 50-метровке брассом, на той же дистанции на спине у мужчин Евгений Рылов взял серебро, а Климент Колесников – бронзу. Наконец, в комбинированной мужской эстафете наша команда финишировала третьей. Главной сенсацией здесь стала победа британских пловцов. Сумевших опередить амеркианцев.

Если подводить итоги только в плавании, то сборная России провела турнир неплохо. Помимо трёх золотых российские пловцы завоевали семь серебряных и шесть бронзовых медалей. 16 наград на одном чемпионате мира ни сборная России, ни команда Советского Союза никогда ранее не завоёвывала.

Добавим, что по итогам всего Чемпионата мира по водным видам спорта сборная России оказалась в медальном зачете третьей. Уступив только командам Китая и США.