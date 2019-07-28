Киев выразил протест в связи с поездкой российского премьер-министра в Крым

Соответствующее заявление размещено на сайте украинского внешнеполитического ведомства. Основная претензия МИДа в том, что визит Дмитрия Медведева на полуостров не был согласован с украинскими властями. «Циничной» назвали и цель визита: «участие в параде оккупационного флота России». Глава Кабмина сегодня прибыл в Севастополь, где прошел парад по случаю Дня Военно-морского флота. Торжественные мероприятия прошли и в Кронштадте. Их посетил Владимир Путин.