Около половины задержанных на акции в центре Москвы не являются жителями столицы

Об этом агентству ТАСС рассказали в пресс-службе МВД. Всего в ходе несанкционированного митинга в автозаки попали более тысячи трехсот человек. Подсчет вел сайт ОВД-Инфо. Выяснить, сколько людей осталось в отделениях полиции, крайне сложно, — сказал «Эху» сотрудник проекта Григорий Дурново. По его словам, причина в хаосе, который устроила столичная полиция.

Дурново добавил, что сейчас не готов озвучить даже общее количество задержанных.

В числе тех, кто попал в ОВД вчера, оказались и незарегистрированные в Мосгордуму кандидаты: Любовь Соболь, Иван Жданов, Илья Яшин и Юлия Галямина. Сегодня в Москве снова задержали Дмитрия Гудкова.