На встрече по ядерной сделке с Ираном обсуждалось задержание танкера в Гибралтарском проливе

По утверждению Тегерана, этот инцидент нарушает соглашение.

Замглавы МИД Ирана Аббас Арагчи перед заседанием Совместной комиссии в Вене призвал страны-участницы не препятствовать иранскому нефтяному экспорту. Дипломат подчеркнул, что задержание танкера в Гибралтаре рассматривается как нарушение «ядерной сделки», которая подразумевает снятие ограничений на ввоз и вывоз нефти. В свою очередь, российский коллега Арагчи Сергей Рябков отметил, что достичь понимания по ситуации с танкером на сегодняшней встрече не удалось. Готовятся переговоры на министерском уровне, но сроки их проведения еще не определены.

Впрочем, на встрече в Вене обсуждалась не только эта тема. По словам иранских дипломатов, механизм расчетов под названием INSTEX, создаваемый в рамках ЕС, находится в финальной стадии подготовки. Речь идет о специальной системе, которая позволит упростить коммерческие транзакции между европейскими экономическими игроками и Ираном.

Ранее Иран обвинил европейских партнеров и США в невыполнении условий «ядерной сделки». Президент страны Хасан Роухани предупредил, что с 7 июля Тегеран начнет обогащать уран выше уровня, предусмотренного соглашением.