Глава штаб Навального Леонид Волков жаловался на схожие симптомы аллергии, с которыми сейчас столкнулся политик

Глава штаба Алексея Навального Леонид Волков жаловался на схожие симптомы аллергии, с которыми сейчас столкнулся политик. Оппозиционера госпитализировали из спецприемника в больницу с сильным отеком лица и покраснением кожи. Об этом в твиттере написала пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш. По е словам, ранее у Навального никогда не было аллергии. Он находится под присмотром полиции.

Волков отметил, что ранее содержался в той же камере, что и политик и после освобождения вынужден был пропить курс лекарств. По его мнению, случившееся – повод проверить спецприемник, в вентиляции которого, могут находиться какие-то бактерии.