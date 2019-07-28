Российская теннисистка Светлана Кузнецова надеется получить американскую визу на следующей неделе

Пока ее просто попросили принести паспорт в посольство – сказала спортсменка в интервью ТАСС. Из-за проблем с получением документа ранее Кузнецова была вынуждена сняться с турнира в Вашингтоне. Она является действующей чемпионкой первенства. Если россиянка в ближайшее время не получит разрешение на въезд в страну, она пропустит и турнир серии Большого шлема Открытый чемпионат США.

Из-за действий американского диппредставительства протест выразили в российском посольстве.