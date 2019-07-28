Московская полиция объявила о завершении разбирательств с задержанными на вчерашней акции в Москве

В отношении всех были составлены «необходимые документы».

Пресс-служба полиции так и не назвала число задержанных на акции накануне, но при этом подчеркнула, что больше 600 человек из них – приезжие и не имеют московской прописки. Об этом сообщает «Интерфакс». Представители МВД подчеркнули, что все необходимые разбирательства уже завершены.

По данным портала «ОВД-Инфо», в связи с акцией были задержаны 1373 человека. При этом полиция оценила общее число участников в 3,5 тысячи человек. Правозащитники рассказали, что в ОВД остаются как минимум 152 человека, некоторые из них – с серьезными медицинскими проблемами. Ожидается, что значительная часть из них пробудут в отделениях до понедельника, когда московские суды приступят к рассмотрению административных протоколов. Среди задержанных находится и политик Илья Яшин.

По данным проекта Baza, в столкновениях с полицией получили травмы 77 человек. Один из них госпитализирован.