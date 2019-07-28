В Москве задержали политика Дмитрия Гудкова

В Москве второй раз за эти выходные задержали политика Дмитрия Гудкова. На этот раз – на выходе из магазина, где он покупал продукты для тех, кто сейчас, после вчерашней акции протеста, остается в ОВД. О задержании Гудков сообщил в Твиттере. Позднее его супруга уточнила, что политика везут в отделение по Тверскому району. В свою очередь, пресс-секретарь Гудкова Алексей Обухов отметил в интервью агентству ТАСС, что задержание проводили люди в штатском. Его увезли на автомобиле с гражданскими номерами.

Накануне политика забрали в отделение перед акцией в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. Его доставили в Коптевский суд, обвинив в нарушении правил организации митинга, затем суд отложил рассмотрение дела до 31 июля и Гудкова отпустили.