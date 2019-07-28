Умер журналист Владимир Кара-Мурза

Ему было 59 лет. Причины смерти не называются. Сын журналиста Владимир Кара-Мурза-младший написал в Твиттере, что отец ушел из жизни в восемь утра, о месте и времени прощания семья сообщит позже. С начала девяностых Владимир Кара-Мурза работал на телевидении в качестве редактора и корреспондента в программе «Итоги» Евгения Киселева – сначала на канале «Останкино», нынешнем Первом, затем на «НТВ». До 2001-го года журналист вел собственную программу «Сегодня в полночь» на НТВ. Затем передача выходила на ТНТ, ТВ-6 и RTVI. Владимир Кара-Мурза был ведущим «Эха Москвы», он также сотрудничал с «Радио Свобода».