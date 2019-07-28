Сегодня тремя матчами продолжится третий тур чемпионата России по футболу

Центральной станет встреча «Локомотива» и ЦСКА.

Обе команды не обошлись без потерь очков. «Локомотив» пропустил на последних минутах от «Рубина», а ЦСКА был вчистую переигран «Крыльями Советов». При этом армейский старт вызвал больше вопросов. Хорватский защитник Звонимир Шарля пока не производит такого же впечатления как уехавший в Италию бразилец Бекао да в и в центре поля команда не так свежа, как год назад. Впрочем, для молодых игроков – это понятная ситуация. Манера игры изучена, надо делать шаг вперед, а получается не всегда. «Локомотив» в этом смысле более основателен, но там есть проблемы нефутбольного порядка. «Ростов» играет на выезде против тульского «Арсенала», который в середине недели с поражения начал свою еврокубковую историю. Несмотря на гостевой статус, «Ростов» выглядит фаворитом.

Телеканал Матч ТВ покажет встречу «Локомотива» и ЦСКА, начиная с 19 часов.