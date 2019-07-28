В Екатеринбурге вдова первого президента России открыла на набережной «скамейку Ельциных»

Наина Ельцина лично профинансировала установку.

Наина Ельцина откроет на родине скамейку для тех, кто любит. В воскресенье вдова первого президента России торжественно откроет памятный объект на набережной реки Исеть. Как рассказали в пресс-службе Ельцин Центра, скамейка спроектирована архитектурным бюро Бернаскони, которое принимало участие в проектировании музея и будет установлена на личные средства Наины Иосифовны. На спинке сделана надпись: «Для тех, кто любит. Как мы с Борисом. Наина Ельцина».

Это первая именная скамья на набережной, последовать примеру Наины Иосифовны может любой желающий, Изготовление и установка скамейки с надписью обойдется в 30 тыс. рублей. Собирать заявки на установку будет ЕЦ.

Ранее Наину Ельцину включили в оргкомитет по подготовке к трехсотлетию Екатеринбурга.