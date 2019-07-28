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15:01, 28 июля 2019

Десятки задержанных в ходе акции протеста в Москве остаются в отделах полиции

Десятки задержанных в ходе акции протеста в Москве остаются в отделах полиции, многим из них требуется медицинская помощь.

На кандидата в депутаты Мосгордумы Константина Янкаускаса составили протокол. Его обвиняют в нарушении установленного порядка проведения массового мероприятия. Об этом рассказал «МБХ медиа» его адвокат Илья Уткин. По его словам, врачи не обнаружили у политика серьезных повреждений. Ссадину на ноге врачи обработали. Зафиксировано некритичное повышенное давление. Его оставили в ОВД по Южному Бутово до понедельника. В свою очередь, директора ФБК и незарегистрированного кандидата Ивана Жданова ночью перевезли из Зеленограда в Головинский отдел. Сыну театрального критика Марины Давыдовой Игнату, которого на ночь оставили в отделе полиции, не вызывают скорую помощь — у молодого человека разбит висок, кроме того, он болеет астмой, сообщила его мать.

В эфире «Дождя» несколько задержанных рассказали, как провели ночь в тесной камере ОВД «Алексеевская».

Кроме того, после вчерашнего задержания на Тверской пропал пресс-секретарь «Ассоциации народного сопротивления» Никита Зайцев. Адвокаты не могут его найти, на связь он тоже не выходит. Перед началом акции он писал, что его на выходе из дома сфотографировал мужчина, предположительно сотрудник центра «Э».

По данным проекта ОВД-инфо, всего в ходе вчерашней несогласованной акции было задержано около 1400 человек. Более 150 из них оставались до утра в полиции.



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