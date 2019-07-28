В Тулуне Иркутской области эвакуируют людей из-за угрозы наводнения

Местных жителей месяц назад уже вывозили из города после паводков.

В Тулуне за минувшие сутки выпала почти месячная норма осадков, из-за чего уровень воды в реке Ия приблизился к критическим значениям. Еще накануне сообщалось о том, что подтоплены дома и участки, а сегодня утром в МЧС сообщили, что из Тулунского района превентивно с территорий, до которых, вероятно, доберется вода, эвакуировали 100 человек. Мэр Тулуна предупредил горожан о том, что им стоит приготовиться к тому, чтобы покинуть город – призвал их взять документы, ценные вещи, перевезти в безопасное место домашних животных. Уже через несколько часов началась эвакуация из Тулуна и окружающих его населенных пунктов. Месяц назад жителям города уже пришлось пережить эвакуацию из-за наводнения, тогда из города вывезли 1,5 тысячи человек. Всего в регионе в зоне подтопления оказалось более 10 тысяч домов.

В результате наводнения в Иркутской области месяц назад погибли 25 человек, еще семь числятся пропавшими без вести.