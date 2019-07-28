В Евросоюзе осудили разгон протестной акции в центре Москвы

В заявлении пресс-секретаря внешнеполитической службы ЕС Майи Косьянчич говорится, что были нарушены права на свободу слова и собраний, закрепленные в российской Конституции. В ЕС подчеркнули, что это были мирные протесты, участники которых призывали к свободным и демократическим выборам. Накануне во время акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму задержали почти тысячу четыреста человек. Силовики применяли дубинки и электрошокеры. По данным издания Baza, больше семидесяти человек получили травмы.