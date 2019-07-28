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14:30, 28 июля 2019

Алексею Навальному, доставленному в больницу из спецприемника, поставили диагноз – острая аллергическая реакция

Об этом в Твиттере сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш. Она добавила, что политика госпитализировали с сильным отеком лица и покраснением кожи. Источник аллергической реакции неизвестен. Ярмыш подчеркивает, что за всю жизнь у Навального никогда не было аллергии.

Соратник политика Леонид Волков написал в Твиттере, что в июне почти месяц провел в той же камере, куда на этой неделе поместили Навального. И тогда, после выхода, весь отек и покрылся красными пятнами. Пришлось неделю принимать препараты против аллергии. В среду Алексея Навального арестовали на 30 суток. Симоновский суд Москвы признал его виновным в повторном нарушении правил проведения митинга.



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