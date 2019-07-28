Сегодня традиционным финишем на Елисейских полях в Париже завершится самая знаменитая велогонка – тур де Франс

Сегодня традиционным финишем на Елисейских полях в Париже завершится самая знаменитая многодневная велогонка – тур де Франс.

Последний, 21 этап гонки, который на этот раз проложен от резиденции французских королей в Рамбуйе до собственно Парижа, традиционно считается товарищеским. Это негласное правило, но скорее всего и на этот раз будет именно так. Велосипедисты прокатятся около 130 километров и лидер общего зачета финиширует во главе пелотона. Субботний этап выиграл победитель тура пятилетней давности итальянец Винценцо Нибали, но лидером остался колумбиец Эган Берналь, который в этом году выиграл известную гонку Париж-Ницца. Кстати. До 19 этапа к радости местной публики лидировал француз Жюлиан Алафилипп, но в горах он не сумел ответить на рывок прошлогоднего чемпиона тура британца Герайнта Томаса и чемпиона нынешнего, пока еще не коронованного — Берналя.

Единственный россиянин, который выступает в туре в этом году Ильнур Закарин занимает место в шестом десятке генеральной классификации.