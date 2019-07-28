В субботу в Берлине прошел один из самых крупных гей-парадов последнего времени

Жара, солнце, пестрые костюмы и необыкновенно праздничная атмосфера – жители и гости Берлина привыкли к ежегодному параду геев, лесбиянок, би— и транссексуалов, а также людей с неопределенным полом. Около миллиона участников прошли вчера 6,5 километра по центральным улицам Берлина, специально перекрытым городской администрацией для самого популярного прайда Европы. На разукрашенных грузовиках висели транспаранты, призывающие не только к гражданской терпимости, но и к защите планеты от климатической катастрофы.

Девиз 41-первого берлинского прайда – «Stonewall 50 – каждое восстание начинается с твоего голоса» звучал напоминанием о первых выступлениях в Нью-Йорке против дискриминации лиц нетрадиционной сексуальной направленности. В честь этих событий полувековой давности прайд в Берлине и был назван Christopher Street Day – по наименованию улицы, на которой началось восстание заключенных геев в США.

В Германии права и свободы сообщества ЛГБТ уже давно стали реальностью. Однако и здесь лишь в 1993 году были отменены наказания за гомосексуализм. До сих пор полного равноправия даже в этой демократической стране не существует. Поэтому берлинский гей-парад и на это раз стал не только зажигательным праздником, в котором принимали участие все желающие, но и демонстрацией против дискриминации и предрассудков. За любовь и толерантность.

Министерство семьи и молодежи ФРГ официально выступает за равноправие граждан любой сексуальной направленности. В немецких школах проводится просветительская работа, нацеленная на воспитание терпимости к сообществу ЛГБТ.