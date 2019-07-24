В возрасте 59 лет умер журналист Владимир Кара-Мурза

Об этом в Твиттере сообщил его сын Владимир Кара-Мурза-младший. Он отметил, что место и время прощания семья уточнит позже.

Владимир Кара-Мурза с начала девяностых работал на телевидении в качестве редактора, а затем и корреспонденты в программе «Итоги» Евгения Киселева. Сначала передача выходила на канале «Останкино» – это нынешний Первый канал, — затем на «НТВ». До 2001-го Кара-Мурза вел на «НТВ» собственную программу «Сегодня в полночь». Затем был ведущим авторских передач на «ТНТ», ТВ-6, RTVI, вел программы на «Эхо Москвы» и сотрудничал с «Радио Свобода».

Это был редкий человек, который вполне мог служить моральным ориентиром, — сказал «Эху Москвы» бывший коллега Владимира Кара-Мурзы Евгений Киселев.

«Он был очень цельный, очень чистый, глубоко порядочный человек, по-рыцарски порядочный, который порой поражал простотой ответов на вопросы, которые мы в жизни зачастую для себя осложняем. Что черное, что белое, что хорошо, что плохо. Он всегда поражал меня своей способностью легко и четко называть вещи своими именами. Кто герой, кто подлец, кто негодяй, кому нельзя более подавать руки», — сказал он.

Е.Киселев отметил, что В.Кара-Мурза также сыграл важную роль в становлении телеканала НТВ.

«Он был одним из основателей НТВ – не формально, а именно по той роли, которую он играл в жизни той прежней компании, которой больше нет и, думаю, никогда не будет. Без него то, старое, прежнее НТВ трудно было себе представить», — заявил он.