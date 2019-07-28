Алексея Навального госпитализировали из спецприемника

Политику был поставлен диагноз «острая аллергическая реакция».

Навального госпитализировали в 9:30 утра из спецприемника, где тот отбывал назначенные ему 30 суток ареста. Об этом в Twitter написала пресс-секретарь политика Кира Ярмыш. Она уточнила, что у Навального сильный отек лица и покраснение кожи. При этом раньше он никогда не страдал от аллергии. Сейчас оппозиционер находится в 64-й городской больнице под охраной полицейских, ему оказывается медицинская помощь.

Что стало источником аллергической реакции, пока неясно. Соратник политика Леонид Волков рассказал, что в июне отбывал арест в той же камере, где сейчас сидит Навальный. По его словам, сразу после выхода у него появились похожие симптомы – отек и красные пятна на коже. Волков предположил, что проблема заключается в антисанитарных условиях спецприемника, и призвал провести проверку учреждения.

Навальный был арестован на этой неделе. Симоновский суд столицы признал его виновным в повторном нарушении правил проведения митинга из-за призыва устроить акцию протеста у мэрии Москвы.