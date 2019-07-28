В социальных сетях распространяется призыв выйти на акцию за свободные выборы в следующую субботу, 3 августа

На странице мероприятия в Фейсбуке говорится, что инициатором выступил штаб Алексея Навального в Москве. Главный слоган – «Вернем себе право на выборы». Организаторы отмечают, что место проведения будет объявлено позже, поскольку мероприятие в процессе согласования. Накануне в столице прошла акция в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму, которых отказываются допускать до выборов. Власти объявили мероприятие несанкционированный митингом. Полиция с применением силы разогнала участников. По данным проекта ОВД-Инфо, задержали почти тысячу четыреста человек.