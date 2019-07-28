Политика Алексея Навального госпитализировали с диагнозом «острая аллергическая реакция»

Об этом сообщает его пресс-секретарь Кира Ярмыш. По ее словам, Навального доставили в больницу сегодня утром с сильным отеком лица и покраснением кожных покровов. Источник аллергической реакции не определен. Ярмыш подчеркивает, что за всю жизнь у него никогда не было аллергии.

В свою очередь, соратник политика Леонид Волков в Твиттере написал, что в июне провел 28 суток в той же камере, куда сейчас поместили Навального, и после выхода весь отек и покрылся красными пятнами, после чего неделю принимал антигистаминные препараты. Судя по всему, у Алексея ровно те же симптомы, — добавил Волков.

Сайт «Медуза» уточняет, что Навального доставили в столичную больницу №64. Он находится в терапевтическом отделении. В среду политика арестовали на 30 суток. Суд признал его виновным в повторном нарушении правил проведения митинга.