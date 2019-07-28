Главный парад военно-морского флота прошел в Петербурге

Сегодня для проезда закрыт центр города, где развели сразу четыре моста. Празднование дня военно-морского флота началось с молебна в Никольском морском соборе в Кронштадте. Парад принимал главнокомандующий — Владимир Путин. В своей речи президент вспомнил о недавней трагедии в Баренцевом море. Парад принимали также временный губернатор Петербурга Александр Беглов, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Среди иностранных гостей был замечен главком ВМС Ирана. Он прибыл по приглашению российской стороны. По случаю парада в Петербурге зажгли Ростральные колонны. Кроме настоящих кораблей в на параде также присутствует корабль-музей «Полтава». Это уменьшенная копия корабля восемнадцатого века. Всего в наземной, морской и воздушной составляющей парада участвуют десятки кораблей и воздушных судов, три подводных лодки и тысячи военнослужащих. Морскую часть парада завершили китайский и индийский корабли. Главный режиссер трансляции парада — гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст. Он тоже прибыл в Петербург. А поздно вечером празднование Дня военно-морского флота завершит салют. Парады в честь дня ВМФ прошли также во Владивостоке, Севастополе и сирийском Тартусе.

Между тем, накануне праздника из Петербурга пришла трагичная новость. Двадцатилетнего участника парада нашли мертвым в одном из отелей города. Умерший служил на Балтийском флоте по контракту. Об этом сообщает издание «Фонтанка ру». Как одну из версий случившегося рассматривают самоубийство.