Власти Амурской области просят ввести режим «Чрезвычайной ситуации» федерального значения из-за наводнения

Режим ЧС регионального уровня действует с четверга.

Ущерб, нанесенный Приамурью паводком, может превысить полмиллиарда рублей. Ликвидация последствий потребует значительных финансовых затрат. Так глава регионального Минлесхоза Алексей Венглинский обосновал необходимость отнести чрезвычайную ситуацию в области к федеральному уровню реагирования. По его словам, сейчас Приамурье переживает второй период паводка. Согласно прогнозам, сегодня в регионе продолжатся ливни, из-за чего ситуация, вероятно, усугубится. Объявлено штормовое предупреждение.

В ближайшие дни пик паводка предстоит пережить еще нескольким районам, во вторник-среду он дойдет до Благовещенска. В зоне подтопления окажется около тысячи жилых домов. Всего власти планируют эвакуировать с пострадавших территорий 3 тысячи человек. В одном из районов уже переполнен пункт временного размещения. В селе Норск Селемджинского района от эвакуации отказалось 90 местных жителей – они собираются переждать наводнение на чердаках и крышах своих домов.

Региональные власти распорядились усилить меры по оповещению населения о подтоплении территорий