Больше 150 человек провели минувшую ночь в отделениях полиции после вчерашней акции протеста

Больше 150 человек провели минувшую ночь в отделениях полиции после вчерашней акции в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. Всего были задержаны около 1400 человек, и это рекордная цифра за последние по меньшей мере семь лет, — сообщает проект «ОВД-Инфо». Назвать точное количество людей, которые сейчас остаются в отделениях, крайне сложно из-за хаоса, который устроили столичные правоохранительные органы, — сказал «Эху Москвы» сотрудник «ОВД-Инфо» Григорий Дурново.

Тем временем, Европейский союз осудил разгон акции в Москве. Пресс-секретарь верховного представителя ЕС по иностранным делам и политики безопасности Майя Косьянчич заявила, что задержания и неадекватное применение силы к участникам мирных протестов подрывает фундаментальные права на свободу слова и собраний, так же, как и серия арестов и рейдов против оппозиционных политиков.

После вчерашней акции осталось множество вопросов – и к силовикам, и к организаторам мероприятия, — сказал в эфире «Эха Москвы» глава Президентского совета по правам человека Михаил Федотов. Федотов раскритиковал призыв муниципального депутата Ильи Яшина провести аналогичную акцию в следующую субботу. Глава СПЧ считает, что это путь в никуда.

По всей вероятности, акции будут продолжаться, а количество их участников будет расти, — такое мнение в интервью «Эху Москвы» высказал политолог Кирилл Рогов. Рогов считает, что массовые акции могут пройти как непосредственно перед выборами в Мосгордуму, так и после единого дня голосования.