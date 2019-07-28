В Москве госпитализировали Алексея Навального

Из спецприемника, где оппозиционер отбывал административный арест, сегодня утром его доставили в столичную больницу №64. Об этом сайту «Медуза» сообщили в самом медицинском учреждении. Там уточнили, что Навальный находится в терапевтическом отделении. Причины госпитализации в больнице уточнять не стали. Телеканал Рен ТВ, который также сообщает о том, что Навальный в больнице, со ссылкой на свои источники утверждает, что причиной госпитализации стала сильнейшая аллергия. Впрочем, подтверждения этой информации нет. 24 июля Навального арестовали на 30 суток по обвинению в повторном нарушении правил проведения митинга.