Историк и журналист Владимир Кара-Мурза-старший скончался в возрасте 59 лет

Причины смерти пока неизвестны.

Страшную новость сообщил сын журналиста. «Ушел в 8 утра, в день своих именин. О месте и времени прощания семья сообщит дополнительно», — написал Владимир Кара-Мурза-младший в твиттере.

Кара-Мурза-старший закончил исторический факультет МГУ. Его журналистская карьера началась в 1992-м, когда он пришел на телевиденье. Вначале он работал на РГТРК «Останкино», ныне Первом канале, а с момента основания НТВ перешел туда вместе с ведущим «Итогов» Евгением Кисилевым и другими сотрудниками программы. На протяжении шести лет Владимир Кара-Мурза вел на телеканале авторскую аналитическую программу «Сегодня в полночь», а также был автором и ведущим исторической программы «Свидетель века». Кара-Мурза был в числе команды «старого НТВ», часть которой после разгона телеканала перешла на «ТВ-6» Бориса Березовского, а после его закрытия— на ТВС. Журналист также работал на RTVi и ТНТ, сотрудничал с «Радио Свобода.

До последнего времени он вел на «Эхе Москвы» авторскую программу «Грани недели».

Владимир Кара-Мурза был редким профессионалом. Он старался максимально объективно освещать события, — сказала «Эху» его бывшая коллега, журналист Марианна Максимовская.

«Я очень соболезную близким Владимира Кара-Мурзы. Володя был человеком, которого можно назвать образцовым российским интеллигентом, совершенно классическим, как из литературы. Всю жизнь он следовал своим убеждениям – человеческим, профессиональным, политическим», — сказала она.

Максимовская добавила, что во время работы на телевидении Кара-Мурза тщательно готовил свои программы, сам работал и корреспондентом, и автором, и продюсером ежедневных выпусков.

Владимир Кара-Мурза-старший был членом Академии российского телевидения. Он удостоен премии «Золотое перо России».