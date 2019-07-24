Скончавшийся журналист Кара-Мурза был «образцовым российским интеллигентом» – Марианна Максимовская

Скончавшийся сегодня журналист и историк Владимир Кара-Мурза был «образцовым российским интеллигентом». Такое мнение в эфире радиостанции «Эхо Москвы» высказала его коллега, журналистка Марианна Максимовская.

«Я очень соболезную близким Владимира Кара-Мурзы. Володя был человеком, которого можно назвать образцовым российским интеллигентом, совершенно классическим, как из литературы. Всю жизнь он следовал своим убеждениям – человеческим, профессиональным, политическим», — сказала она.

М.Максимовская добавила, что В.Кара-Мурза был журналистом «высочайшего класса» и представителем объективистской журналистики.

«При всех своих убеждениях он делал программу абсолютно объективистски. Он давал абсолютно разную картину мира в своих программах и выбирал кусочки из интервью с людьми совершенно разных убеждений. Он настолько уважал профессию, что не позволял себе становиться в программах на ту или иную сторону», — заявила она.

С 1992 года В.Кара-Мурза работал на телевидении в качестве редактора и корреспондента программы «Итоги» Евгения Киселева, сначала на Первом канале, а затем на только что созданном НТВ. С 1995 по 2001 год вел собственную программу «Сегодня в полночь» на НТВ. В дальнейшем эта программа выходила на ТНТ, ТВ-6 и RTVi. Сотрудничал с радиостанциями «Эхо Москвы» и «Радио Свобода».

В.Кара-Мурза скончался сегодня на 60-м году жизни.