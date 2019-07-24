К.Рогов: Вчерашняя акция показала, что политическая мобилизация населения может достигать существенных масштабов

Вчерашняя акция против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму продемонстрировала, что политическая мобилизация населения может достигать существенных масштабов. Такое мнение в эфире радиостанции «Эхо Москвы» высказал политолог Кирилл Рогов.

«Дело не в этих конкретных выборах в Московскую городскую думу. Оценивая уровень общей политической мобилизации населения, мы видим, что во время некоторых событий эта мобилизация может достигать весьма существенных масштабов. Была довольно высокая массовость, при том что стратегии блокирования и запрещения акции не срабатывали. Если достаточное количество людей хочет прийти, то акция состоится в той или иной форме», — заявил он.

К.Рогов также отметил, что во время акции оппозиция выработала удачную и эффективную стратегию устраивать несколько митингов вокруг изначальной точки сбора, если полиция не дает к ней пройти.

По словам политолога, безусловное психологическое преимущество по итогам вчерашнего дня осталось на стороне митингующих.

«Они провели крупную, более масштабную и яркую акцию, чем даже предполагалось. Стратегии боевых отрядов, которые были против них выстроены, оказались неэффективными против их мобильности и креативности», — сказал он.

К.Рогов добавил, что в сентябре можно ожидать существенный рост числа протестующих в Москве.

«Сейчас оценки числа участников варьируются от 10 до 15 тысяч человек, но надо понимать, что в городе находится примерно половина, если не меньше, живущих здесь людей, особенно в тех возрастах, которые были представлены на акции», — заметил он.

Акция против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму прошла вчера в центре Москвы. Во время нее сотрудники полиции жестко задерживали граждан.

По данным портала «ОВД-Инфо», на акции было задержано 1373 человека.