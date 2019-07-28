Россия призвала Иран не идти на эскалацию из-за обострения конфликта вокруг ядерной сделки

Соответствующие слова замглавы МИДа страны Сергея Рябкова приводит агентство РИА Новости. Замминистра добавил, что мотивы Ирана понятны, но действия Тегерана могут провоцировать те силы, которые хотят его полного слома. Сегодня в Веке пройдет очередное заседание совместной комиссии по сохранению иранской ядерной сделки. Как ожидается, в этой встрече примут участие представители Ирана, России, Китая, Франции, Великобритании и Германии.