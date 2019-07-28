Умер журналист Владимир Кара-Мурза

Об этом в Твиттере сообщил его сын Владимир Кара-Мурза-младший. Он уточнил, что историк, тележурналист, один из основателей «НТВ» ушел в восемь утра. О месте и времени прощания семья сообщит позже.

Владимиру Кара-Мурзе было 59 лет. Он окончил исторический факультет МГУ, с начала 90-х работал в качестве редактора и корреспондента в программе «Итоги» Евгения Киселева. В 1995 Кара-Мурза стал ведущим передачи «Сегодня в полночь». С 2003 вел программы на «Эхе». Он также сотрудничал с «Радио Свобода».