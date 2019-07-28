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12:03, 28 июля 2019

Северная Корея отпустила российский рыболовецкий траулер, задержанный пограничниками

Он находился в порту КНДР с 17 июля.

Российский траулер «Сянхайлинь-8» уже прибыл в один из портов Южной Кореи, сообщает агентство «Ренхап». Пограничные службы КНДР отпустили судно вместе еще накануне днем, но известно об этом стало только сегодня. На борту все члены экипажа – 15 россиян и два гражданина Южной Кореи, они покинут траулер в порту республики, после чего судно направиться в Россию. Как сообщило в Twitter российское посольство в Пхеньяне, о решении отпустить траулер власти КНДР сообщили капитану за три часа до отправления. Этого, как отмечается, удалось добиться благодаря слаженной работе российского внешнеполитического ведомства. Ему еще предстоит выяснить все обстоятельства задержания судно. Напомню, что оно произошло 17 июля. Обосновали это тем, что рыболовецкий траулер вошел в некую 50-мильную зону, о существовании которой российская сторона не знала.

Сотрудники российского посольства дважды посещали задержанных моряков, их также осматривали медики. Состояние экипажа оценивали как удовлетворительное



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