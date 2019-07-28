В ЕС осудили разгон акции протеста в Москве

Там напомнили о необходимости соблюдать конституционные права граждан.

«Задержания и неадекватное применение силы к мирным протестующим, последовавшие за серией арестов и рейдов против оппозиционных политиков, проведенных в последние дни, еще раз подрывают фундаментальные права на свободу слова, собраний и объединений», — говорится в заявлении пресс-секретаря верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Майи Косьянчич. Она отметила, что эти фундаментальные права закреплены в российской Конституции, и выразила надежду, что они будут защищены. В Евросоюзе ожидают соблюдения Россией обязательств, данных в рамках ОБСЕ и других международных организаций, при проведении сентябрьского голосования в Мосгордуму.

Накануне по призыву независимых кандидатов, недопущенных к выборам, на столичные улицы вышли несколько тысяч протестующих. Мэрия акцию не согласовала. Задержания, в том числе и самих кандидатов, начались еще до начала мероприятия. В общей сложности, по данным правозащитного проекта «ОВД-Инфо», в автозаках оказалось около 1400 человек. Свыше 150 провели ночь в ОВД.

Вчерашние митинги показали, что граждане больше не боятся запугиваний властей, — сказал в эфире «Эха Москвы» социолог, философ и профессор Шанинки Григорий Юдин. Юдин добавил, что у протестующих не было цели штурмовать мэрию и свергать власть. По его словам, основная цель митинга – вернуть москвичам возможность влиять на принимаемые решения.

Совет по правам человека при президенте подготовит Владимиру Путину доклад о прошедшей в Москве акции.