Пока сложно оценить число задержанных вчера на акции в Москве, – «ОВД-Инфо»

Пока сложно даже приблизительно оценить число задержанных вчера на акции в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму в столице, поскольку их перевозили несколько раз из одного отдела полиции в другой. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» шеф-редактор группы мониторинга «ОВД-Инфо» Григорий Дурново.

«Уже после того, как стало известно, что их оставляют на ночь, началась какая-то бесконечная свистопляска с автобусами, которые уезжали из одного отдела и увозили часть людей в другой, потом везли в третий, поэтому очень сложно найти концы. Я действительно не готов пока дать даже общее число, потому что нужно собрать данные. Мы сейчас все сводим и это довольно тяжело после того, как мы работали вчера и выясняли, где есть кто», — сказал он.

Акция против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму прошла вчера в центре Москвы. Во время нее сотрудники полиции жестко задерживали граждан.

Ранее портал «ОВД-Инфо» сообщал о задержании 1373 человек.