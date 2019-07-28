Пострадавшие от наводнения жители Приангарья жалуются на тяжелые бытовые условия и невыплату компенсаций

Некоторые из тех, кто лишился жилья, до сих пор вынуждены жить на крышах своих домов.

Потерявшие жилье из-за наводнения уже месяц вынуждены в лучшем случае жить у родственников. Об этом пишет портал «Сибирь.Реалии», который приводит в качестве примера семью Анны Сироты, которая лишилась не только жилья, но и почти всех вещей. Даже гуманитарную помощь достать удается с трудом. Другие пострадавшие вынуждены ютиться в пунктах временного размещения с тяжелыми бытовыми условиями. Получить комнату на семью из шести человек считается большой удачей.

Братьям Руслану и Антону Точарчукам из города Тулун, больше всего пострадавшего от наводнения, вовсе приходится жить в вагонетке для перевозки угля. Компенсаций они пока не получили. Другой житель Тулуна по имени Василий живет на крыше собственного дома. Ему пришлось пойти на это из-за того, что жилище пока не пригодно для проживания, а покидать его мужчина боится из-за намерения властей снести строение.

Как пишет «Сибирь.Реалии», в ответ на жалобы на невыплаты компенсаций чиновники объясняют, что первыми деньги получат те, кому удалось лично пообщаться с президентом Владимиром Путиным, на днях посетившим Тулун.