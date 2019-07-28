В Архангельской области сегодня в нескольких городах и поселках пройдут митинги против строительства полигона «Шиес»

Жители региона вновь выйдут на акции против ввоза мусора из столицы.

С требованием остановить строительство полигона на сей раз выйдут жители южных районов Архангельской области. Загрязнению в случае строительства экотехнопарка в Шиесе могут подвергнуться все нижнее течение Яреньги, это река в Республике Коми и Архангельской области, и практически вся Северная Двина. Во всяком случае, в этом уверены эксперты-экологи. Жители сорокатысячного города Коряжма в 18 часов соберутся на набережной у пристани, где запланирован митинг-концерт, пройдут акции в сельских поселениях Вычегодское, Усть-Очея и Ирта. Архангелогородцы и жители региона уверены: сейчас строительство полигона для московского мусора не остановлено лишь на время для проведения экспертизы, но может быть возобновлено. И перспективе этой в Поморье и Коми не рады – даже несмотря на то, что в Министерстве природных ресурсов считают, что однозначных выводов о влиянии мусорного полигона на станции Шиес на реки и населенные пункты делать нельзя. Ранее с требованием остановить строительство полигона активисты выходили на массовые акции в Архангельске и Сыктывкаре.

Президент Путин прежде дал поручение правительствам Архангельской области и Москвы учесть мнение жителей при решении проблемы мусорного полигона в Шиесе. Главы регионов Игорь Орлов и Сергей Собянин должны отчитаться об этом до сени.