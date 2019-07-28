В Европейском союзе осудили разгон акции за честные выборы в Москве

Пресс-секретарь верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Майя Косьянчич подчеркнула, что задержания и неадекватное применение силы к участникам мирных протестов, а также аресты оппозиционных политиков серьезно подрывают фундаментальные права на свободу слова и собраний. Эти права закреплены в Конституции и мы ожидаем, что они будут защищены, — говорится в заявлении.

Вчера на акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму задержали почти тысячу четыреста человек. Силовики действовали грубо и отказывались представляться, — рассказал в эфире «Эха Москвы» писатель Виктор Шендерович, который также оказался в числе задержанных. Виктора Шендеровича отпустили ближе к утру.

Всего в отделениях на ночь были оставлены более 150 человек. По данным проекта ОВД-Инфо, во время протестов пострадали 25 человек, по сведениям проекта База — более семидесяти участников акции.

Вчерашняя жестокость полицейских при разгоне протестующих нельзя объяснить какими-либо политическими мотивами, — сказал в эфире «Эха Москвы» политолог Глеб Павловский. Павловский добавил, что подобное поведение приводит к радикализации молодых участников протестов.