Исследование РЭУ им. Плеханова: Разрыв в уровнях доходов самых богатых и самых бедных россиян сократился

Разрыв в уровнях доходов самых богатых и самых бедных россиян сократился, — утверждается в исследовании Российского экономического университета имени Плеханова. При подсчете рассматривался период с двухтысячного по 2019 год. Как сказала «Российской газете» заведующая лабораторией количественных методов исследования регионального развития университета Елена Егорова, в двухтысячном средняя зарплата богатых превышала доходы бедных в 34 раза. Сейчас – в 13 раз. По словам Егоровой, это объясняется, в том числе, тем, что Росстат фиксирует сокращение доли сотрудников, чья зарплата ниже прожиточного минимума.